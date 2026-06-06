На Харьковщине дрон атаковал грузовик Салтовского мясокомбината: водитель в больнице

Фото: Facebook/Салтовский мясокомбинат

На Харьковщине в результате вражеских обстрелов пострадал грузовик Салтовского мясокомбината. Водитель транспортного средства получил ранения, его госпитализировали

Об этом сообщили на официальной странице предприятия Facebook, передает RegioNews.

В компании отметили, что в последнее время значительно возросла интенсивность обстрелов автодороги Харьков – Ахтырка – Сумы и близлежащих территорий.

По информации предприятия, уже пострадали десятки грузовых автомобилей, осуществлявших доставку продукции.

Среди поврежденного транспорта – три грузовика Салтовского мясокомбината. Одно из транспортных средств получил удар беспилотника, тип которого устанавливается. В результате атаки автомобиль получил серьезные повреждения, а водитель получил ранения.

Несмотря на опасность, предприятие продолжает работу и обеспечивает поставку продукции. В компании отмечают, что работают над поиском альтернативных маршрутов доставки в Сумы, чтобы минимизировать риски для работников и сохранить стабильность поставок.

На предприятии поблагодарили сотрудников за выдержку, профессионализм и преданность своему делу в условиях войны.

Напомним, в ночь на 5 июня враг атаковал беспилотниками гражданское предприятие пищевой промышленности в Броварском районе Киевской области. Речь идет о заводе "Яготинское для детей", погибли четыре человека.