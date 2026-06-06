Атака FPV-дрона по авто: экснардеп Тягнибок получил контузию на фронте

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Бывший народный депутат и лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок получил контузию в результате удара российского FPV-дрона по автомобилю

Об инциденте сообщили заместитель командира роты батальона Тимур Кныш, а также городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По словам Кныша, удар произошел во время передвижения по территории гарнизона.

Российский FPV-дрон попал в автомобиль, в котором находился Тягнибок. Он получил контузию и баротравмы, однако ранения не являются тяжелыми.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь, он находится под наблюдением врачей.

Как известно, после начала полномасштабного вторжения Олег Тягнибок присоединился к Силам обороны Украины. В 2025 году он получил звание подполковника и возглавил батальон беспилотных систем "Дике Поле" в составе 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил народным депутатам "работать или идти на фронт".

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