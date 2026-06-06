Атака дронов на Запорожье: уже семеро пострадавших, среди них двое детей

Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье в результате атаки беспилотников, которая произошла в субботу утром, количество раненых возросло до семи человек, среди них – двое детей

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, по состоянию на данный момент известно о семи пострадавших.

"Уже семь раненых, в том числе двое детей: увеличивается количество пострадавших в результате утренней вражеской атаки на Запорожье", – отметил он.

В медицинской помощи нуждались пять женщин и двое детей – трехлетняя девочка и девятилетний мальчик.

Напомним, российские войска утром 6 июня атаковали Запорожье. В результате удара вражеского беспилотника произошел пожар на автостоянке вблизи многоквартирного дома в одном из районов города. Ранее было известно о пяти пострадавших.