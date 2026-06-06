Утренняя атака на Запорожье: на автостоянке вспыхнул пожар, есть пострадавшие
Российские войска второй раз за утро атакуют Запорожье беспилотниками – возник пожар
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, утром 6 июня в результате удара вражеского беспилотника произошел пожар на автостоянке вблизи многоквартирного дома в одном из районов города.
По предварительной информации, за медицинской помощью уже обратились пять человек.
В городе продолжается воздушная тревога. Жителей призывают оставаться в укрытиях и безопасных местах до отбоя опасности.
Напомним, 4 июня в Запорожье дрон попал в троллейбус, который ехал по центральному проспекту города. Обошлось без пострадавших.
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