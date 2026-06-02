Россияне атаковали Херсонщину артиллерией и дронами: 10 раненых, среди них ребенок

Фото: ZUMAPRESS

По данным следствия, в течение 02 июня военные РФ атаковали Херсонщину с помощью ствольной и реактивной артиллерии, разного типа БпЛА.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Было зафиксировано, что от последствий российской агрессии 10 человек получили травмы. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка.

Так, от артиллерийских обстрелов Херсона и Белозерки, которые произошли ночью и днем, ранены трое гражданских.

Еще семь человек, среди которых 16-летний ребенок, получили травмы в Херсоне и селе Высокое из-за вражеских атак с помощью дронов.

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, служебный и частный автотранспорт.

Прокуроры и следственные полиции принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что 02 июня 2026 года около 03:15 военные РФ совершили атаку беспилотным летательным аппаратом по жилому дому в городе Херсон .