22:38  02 июня
Россияне атаковали Херсонщину артиллерией и дронами: 10 раненых, среди них ребенок
21:55  02 июня
Более 100 миллионов на защите энергетики: прокуратура раскрыла схему чиновников
21:33  02 июня
Россияне атаковали гражданское авто на Харьковщине: есть раненые
UA | RU
UA | RU
02 июня 2026, 22:38

Россияне атаковали Херсонщину артиллерией и дронами: 10 раненых, среди них ребенок

02 июня 2026, 22:38
Читайте також українською мовою
Фото: ZUMAPRESS
Читайте також
українською мовою

По данным следствия, в течение 02 июня военные РФ атаковали Херсонщину с помощью ствольной и реактивной артиллерии, разного типа БпЛА.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Было зафиксировано, что от последствий российской агрессии 10 человек получили травмы. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка.

Так, от артиллерийских обстрелов Херсона и Белозерки, которые произошли ночью и днем, ранены трое гражданских.

Еще семь человек, среди которых 16-летний ребенок, получили травмы в Херсоне и селе Высокое из-за вражеских атак с помощью дронов.

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, служебный и частный автотранспорт.

Прокуроры и следственные полиции принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что 02 июня 2026 года около 03:15 военные РФ совершили атаку беспилотным летательным аппаратом по жилому дому в городе Херсон .

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
россияне Херсон атака
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
В Украине разоблачили масштабный канал сексуальной эксплуатации женщин
02 июня 2026, 23:10
Массированная атака на Киев: количество погибших возросло до семи, 89 человек ранены
02 июня 2026, 22:59
"Удар может быть и этой ночью": Зеленский предупредил украинцев о планах россиян
02 июня 2026, 22:30
Россияне атаковали пять районов Днепропетровщины: среди раненых двое детей
02 июня 2026, 21:57
Более 100 миллионов на защите энергетики: прокуратура раскрыла схему чиновников
02 июня 2026, 21:55
Россияне атаковали гражданское авто на Харьковщине: есть раненые
02 июня 2026, 21:33
Нанесли ущерб более чем на 800 тысяч: в Кировоградской области будут судить группу лиц за незаконную порубку деревьев
02 июня 2026, 20:59
В Днепре мужчина насиловал 4-летнего сына сожительницы
02 июня 2026, 20:55
В Днепропетровской области будут судить мужчину за земельное мошенничество
02 июня 2026, 20:44
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Сергей Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаева
Игорь Луценко
Все блоги »