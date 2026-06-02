Россияне атаковали пять районов Днепропетровщины: среди раненых двое детей
В течение 2 июня российские оккупанты совершили массированные атаки на пять районов Днепропетровской области, используя беспилотники, авиационную бомбу и артиллерию
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .
По его словам, в Днепре поврежден многоэтажный жилой дом. Ранены двое детей – 17-летний парень и 7-летняя девочка. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
В Каменском поврежден частный дом.
В Никопольском под ударом были Никополь, Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская и Мировская общины. Повреждены частные дома, инфраструктура, административное здание и автомобили.
"Ранение получил 63-летний мужчина. Он – "тяжелый", – уточнил Ганжа.
В Криворожском районе российские военные нанесли удар по Апостоловской, Зеленодольской и Грушевской общинам. Повреждения получили частный дом и инфраструктура.
В Синельниковском районе россияне били по Маломихайловской общине, поврежден магазин.
Напомним, что в ужине 2 июня россияне атаковали Днепр реактивным дроном. Это уже третий обстрел в сутки.
В результате первой атаки в Днепре возросло количество погибших в результате российской атаки. Уже известно о 12 жертвах, среди которых двое детей.