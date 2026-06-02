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02 июня 2026, 22:59

Массированная атака на Киев: количество погибших возросло до семи, 89 человек ранены

02 июня 2026, 22:59
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Фото: ГСЧС
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Число погибших в результате массированной воздушной атаки войск РФ на столицу возросло до семи, 89 человек ранены

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews .

"Еще один раненый скончался в больнице", - написал он.

Таким образом, уточнил мэр, в столице в результате массированной атаки 2 июня погибли семь человек.

Напомним, что в результате массированной российской атаки в ночь на 2 июня в Киеве повреждено 11 учебных заведений в Подольском, Святошинском и Соломенском районах.

Ранее в Киеве выросло количество жертв российского удара. Уже известно о шести погибших и 79 пострадавших, среди которых трое детей.

В ночь на 2 июня Киев подвергся массированному российскому обстрелу. В результате попаданий в разных районах столицы повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Было известно о 4 погибших и 58 пострадавших.

Как известно, РФ запустила по Украине 73 ракеты и 656 дронов. Зафиксировано попадание 30 баллистических ракет, 3 крылатых ракет и 33 ударных БПЛА на 38 локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще на 15 локациях.

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