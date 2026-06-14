В Киевской области мужчину судили за оскорбления бывшей в Telegram

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Вышгородский районный суд Киевской области привлек к административной ответственности мужчину, который публиковал в Telegram-канале оскорбительные сообщения. Это были комментарии о его бывшей девушке

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Мужчина публиковал в общедоступной Telegram-группе унизительные материалы сексуального характера. Эти публикации унижали его бывшую девушку. По ее словам, она из-за этого получала унизительные звонки от посторонних. Известно, что в тот момент она была несовершеннолетней.

Суд признал мужчину виновным. На него наложили штраф в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — 1700 грн. Также с него взыскано 665,60 грн судебного сбора.

Напомним, ранее в Кировоградской области разоблачили очередного сторонника "русского мира", который использовал социальные сети для распространения антиукраинской пропаганды.