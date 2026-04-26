Пограничники показали, как уничтожают российский "Град" (ВИДЕО)

Украинские воины продолжают защищать Украину от неприятеля. В этот раз пограничники показали, как беспилотники уничтожают российскую технику

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу подразделения РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда. Кадры были сделаны в Северо-Слобожанском направлении.

Украинские защитники обнаружили и уничтожили РСЗО БМ-21 "Град", МТ-ЛБ, два орудия Д-30, грузовик, средства связи и РЭБ, позиции взлета вражеских БпЛА и укрытие противника. Также у россиян есть потери в живой силе.

"Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой составляющей сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

