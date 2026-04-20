596 ударов по Запорожской области: пострадали четыре человека

За прошедшие сутки российские войска совершили массированные обстрелы Запорожья и населенных пунктов области. В результате вражеских атак четыре человека получили ранения

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, всего оккупанты нанесли 596 ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, зафиксировано 27 авиаударов по ряду населенных пунктов области.

Кроме того, враг применил 392 беспилотника разных типов, преимущественно FPV, атакуя Запорожье и другие общины региона.

Также совершено 9 обстрелов из РСЗО по нескольким населенным пунктам области.

Еще 168 артиллерийских ударов пришлись по ряду прифронтовых территорий Запорожской области.

Поступило 155 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 20 апреля Россия атаковала Киевскую область. В Броварском районе в результате вражеской атаки зафиксировано попадание в жилищный сектор. Известно об одном пострадавшем. Мужчина 1974 года рождения госпитализирован в местную больницу.