10:39  20 апреля
Гибель депутата в Одессе: появилось фото автомобиля с места происшествия
08:37  20 апреля
На Львовщине Audi вылетел с дороги, опрокинулся и сгорел
08:22  20 апреля
Смертельная рыбалка на Закарпатье: ребенка убило током под ЛЭП
20 апреля 2026, 07:22

596 ударов по Запорожской области: пострадали четыре человека

Фото: Запорожская ОВА
За прошедшие сутки российские войска совершили массированные обстрелы Запорожья и населенных пунктов области. В результате вражеских атак четыре человека получили ранения

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, всего оккупанты нанесли 596 ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, зафиксировано 27 авиаударов по ряду населенных пунктов области.

Кроме того, враг применил 392 беспилотника разных типов, преимущественно FPV, атакуя Запорожье и другие общины региона.

Также совершено 9 обстрелов из РСЗО по нескольким населенным пунктам области.

Еще 168 артиллерийских ударов пришлись по ряду прифронтовых территорий Запорожской области.

Поступило 155 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 20 апреля Россия атаковала Киевскую область. В Броварском районе в результате вражеской атаки зафиксировано попадание в жилищный сектор. Известно об одном пострадавшем. Мужчина 1974 года рождения госпитализирован в местную больницу.

Россия ударила по жилому сектору на Киевщине: травмирован мужчина
20 апреля 2026, 07:04
Российский удар по пригороду Запорожья: 1 погибшая, 3 раненых
19 апреля 2026, 17:17
В Дружковке FPV-дрон попал в многоэтажку: возник пожар
19 апреля 2026, 13:53
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
В Киеве после стрельбы умер раненый: погибших уже 7
20 апреля 2026, 11:06
Враг атаковал Полтавщину: ранены люди, повреждено предприятие
20 апреля 2026, 10:52
Гибель депутата в Одессе: появилось фото автомобиля с места происшествия
20 апреля 2026, 10:39
Оккупанты на Сумщине снова попытались прорваться через трубу
20 апреля 2026, 10:16
Страх вместо службы: что произошло с полицией в Украине
20 апреля 2026, 09:57
РФ атаковала Украину 142 дронами: зафиксировано попадание на 18 локациях
20 апреля 2026, 09:48
В Одессе в автомобиле обнаружили тело депутата городского совета: что известно
20 апреля 2026, 09:30
Россия атаковала Сумщину почти 70 раз: три человека ранены
20 апреля 2026, 09:21
1050 окупантов и танки с артсистемами: потери РФ в сутки
20 апреля 2026, 09:07
На Днепропетровщине из-за российских атак пострадали 6 человек
20 апреля 2026, 08:51
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
