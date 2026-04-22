РФ атаковала Украину 215 дронами: как отработала ПВО

В ночь на 22 апреля (с 18:00 21 апреля) российские войска атаковали Украину 215 ударными беспилотниками. Около 140 дронов типа Shahed

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, по предварительным данным, противовоздушной обороной сбиты или подавлены 189 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке Украины.

В то же время, зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.

Напомним, в ночь на 22 апреля российские войска нанесли удар по транспортной инфраструктуре в Запорожье, в результате чего погиб мужчина, еще один человек получил ранения.