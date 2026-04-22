22 апреля 2026, 10:35

РФ атаковала Украину 215 дронами: как отработала ПВО

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 22 апреля (с 18:00 21 апреля) российские войска атаковали Украину 215 ударными беспилотниками. Около 140 дронов типа Shahed

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, по предварительным данным, противовоздушной обороной сбиты или подавлены 189 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке Украины.

В то же время, зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.

Напомним, в ночь на 22 апреля российские войска нанесли удар по транспортной инфраструктуре в Запорожье, в результате чего погиб мужчина, еще один человек получил ранения.

21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
