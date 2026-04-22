Россия атаковала железную дорогу в Запорожье: погиб помощник машиниста

Российские войска ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины, в том числе станцию Запорожье-Левое и портовую инфраструктуру Одессы

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает RegioNews.

По его словам, на станции Запорожье-Левое вражеский беспилотник атаковал сортировочный парк. В момент удара на путях находился поезд с электровозом. В результате атаки смертельно травмирован помощник машиниста. Машинист получил ранение и был госпитализирован.

Также под ударом оказалась портовая инфраструктура Одессы. В результате попадания дронов возникли пожары. Погибших и пострадавших в этом случае нет, однако повреждены причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов.

"Очередное доказательство терроризма, россия воюет против мирных людей, против тех, кто просто выполнял свою работу и держит страну в движении", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, в среду, 22 апреля, в Харьковской области российские войска обстреляли сельскохозяйственное предприятие в поселке Большой Бурлук, возник пожар. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.