Наркосиндикат "Химпром" в Украине: более 280 обысков, изъято товара на 75 млн грн

Фото: Национальная полиция

В Украине разоблачили деятельность преступной организации "Химпром", которая, по данным следствия, занималась незаконным оборотом наркотиков, насильственными преступлениями и мошенничеством через колл-центры

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

"Химпром" известен как преступная группировка, деятельность которой связывается с производством и сбытом синтетических наркотиков.

"Его участники выстроили разветвленную систему незаконного заработка и влияния: наркоторговля через сеть магазинов, мошеннические call-центры для обыска граждан Европейского Союза и насильственные преступления", – говорится в сообщении.

Правоохранители документируют новые эпизоды деятельности "Химпрома" на территории Украины и устанавливают всех причастных к организации, финансированию и прикрытию этих схем.

В рамках спецоперации по ликвидации мест незаконного производства, фасовки и сбыта проведено более 280 обысков в Киеве и 10 областях.

Изъяты десятки тысяч литров готовой продукции и экстрактов, свыше 12 тыс. "джоинтов", 20 тыс. таблеток, сладости с содержанием запрещенных веществ, оборудования, упаковочных материалов, свыше 300 мобильных телефонов, свыше тысячи банковских карт, 145 печатей, документы и наличные.

Ориентировочная стоимость изъятого – более 75 млн. грн. Также арестованы 416 счетов хозяйствующих субъектов, которые, по данным следствия, были задействованы в схеме.

Организатору и трем участникам этой группы сообщено о подозрении. Двое участников задержаны. Им избрана мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Напомним, основатель наркокартеля "Химпром" Егор Буркин (Левченко) судится с Зеленским из-за санкций. Его активы заблокированы, ведение торговой и любой другой деятельности на территории Украины запрещено.

Наркосиндикат "Химпром": что известно

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине , как ранее писало издание RegioNews, началась еще в 2014 году.

Ранее международная группа журналистов обнаружила в материалах российского следствия, как транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель "Химпром", созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором Левченко), который успел отличиться и в Украине.

Только в Украине Егор Буркин стал Егором Левченко (а по другому паспорту еще и Артемом Ермолаевым), который занимается благотворительностью, инвестициями в числе ИТ-проектов, пищевого производства, криптовалюты и недвижимости. Украинское следствие установило, что все эти инвестиционные бизнесы Левченко – обычная схема отмывания средств, полученных от наркоторговли.

В 2019 году Украина объявила Егора Левченко в международный розыск, поскольку он еще тремя годами раньше выехал сначала в Турцию, а оттуда в Мексику – очевидно почувствовав внимание к себе украинских правоохранителей.

В 2023 году СБУ провели серию спецопераций по "Химпрому". Были задержаны 89 наркодельцов.

