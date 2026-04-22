22 апреля 2026, 09:14

Ссора на дороге в Киеве: водитель несколько раз выстрелил в пешехода

Фото: Национальная полиция
В Киеве в Дарницком районе полицейские задержали мужчину, который во время дорожного конфликта открыл стрельбу по пешеходу

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Каменской. Между водителем автомобиля и пешеходом возникла ссора из-за замечаний по переходу дороги в неустановленном месте.

Во время конфликта водитель достал травматический пистолет и произвел около трех выстрелов в сторону мужчины. В результате инцидента пешеход получил ранение ноги и спины.

На место происшествия оперативно прибыли патрульные и бойцы полка полиции особого назначения.

Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли оружие.

Следователи сообщили мужчине о подозрении за хулиганство, совершенное с применением оружия. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина устроил стрельбу на улице и ранил женщину. Инцидент произошел в Святошинском районе столицы. Правоохранители разыскали и задержали 56-летнего фигуранта.

Киев водитель дорога пешеход конфликт полиция травматическое оружие
