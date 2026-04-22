Ссора на дороге в Киеве: водитель несколько раз выстрелил в пешехода

В Киеве в Дарницком районе полицейские задержали мужчину, который во время дорожного конфликта открыл стрельбу по пешеходу

Об этом сообщила столичная полиция.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Каменской. Между водителем автомобиля и пешеходом возникла ссора из-за замечаний по переходу дороги в неустановленном месте.

Во время конфликта водитель достал травматический пистолет и произвел около трех выстрелов в сторону мужчины. В результате инцидента пешеход получил ранение ноги и спины.

На место происшествия оперативно прибыли патрульные и бойцы полка полиции особого назначения.

Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли оружие.

Следователи сообщили мужчине о подозрении за хулиганство, совершенное с применением оружия. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

