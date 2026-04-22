В Украине стартовал сезон клубники: цены космические

В Закарпатье уже стартовал сезон клубники. Первая ягода уже появилась на рынках. Однако цены могут удивить

Об этом сообщает 24 канал.

Самая первая клубника появилась на Виноградовщине и Береговщине. Фермеры отмечают, что эта местная клубника обладает более выраженным ароматом и вкусом по сравнению с импортной продукцией, которая поступала на полки супермаркетов зимой.

При этом цены на ягоду высоки. Это объясняют большими затратами и ограниченным предложением.

По состоянию на апрель, средняя стоимость клубники в Украине составляет около 460,65 гривны за килограмм. В то же время в супермаркетах, таких как Novus или Сильпо, ягоды предлагают по цене от 229 до 270 гривен за 100 – 500 граммов. На оптовом рынке Шувар цены стартуют от 258 гривен за килограмм.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине дорожает морковь. Причиной называют ценовую динамику сезонным истощением запасов качественной продукции.