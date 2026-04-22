В Николаеве в ванной погиб двухлетний мальчик: матери сообщили о подозрении

Фото: Национальная полиция

В Николаеве правоохранители сообщили о подозрении 23-летней женщине, чей двухлетний сын погиб в ванной в результате утопления

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Трагедия произошла 7 апреля в одной из квартир областного центра.

По данным следствия, мать оставила малолетнего мальчика без присмотра в ванне с открытой подачей воды и перекрытым стоком, после чего отправилась отдыхать в другую комнату. Приблизительно через два часа она вернулась и обнаружила ребенка без признаков жизни.

Прибывшие медики констатировали смерть мальчика.

По предварительным выводам специалистов причиной смерти стало утопление в воде (механическая асфиксия). Тело ребенка было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для окончательного установления обстоятельств трагедии.

Правоохранители также установили, что женщина пыталась самостоятельно спасти сына и проводила реанимационные мероприятия по приезду врачей.

Следователи процессуального руководства окружной прокуратуры сообщили женщине о подозрении по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины – "Оставление в опасности малолетнего ребенка, повлекшее его смерть". Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, во Львовской области будут судить женщину за гибель троих детей. Она оставила им самих на весь день, а когда вернулась – обнаружила мертвыми. Экспертиза установила, что они погибли из-за отравления продуктами горения.