22 апреля 2026, 08:25

В Николаеве в ванной погиб двухлетний мальчик: матери сообщили о подозрении

Фото: Национальная полиция
В Николаеве правоохранители сообщили о подозрении 23-летней женщине, чей двухлетний сын погиб в ванной в результате утопления

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Трагедия произошла 7 апреля в одной из квартир областного центра.

По данным следствия, мать оставила малолетнего мальчика без присмотра в ванне с открытой подачей воды и перекрытым стоком, после чего отправилась отдыхать в другую комнату. Приблизительно через два часа она вернулась и обнаружила ребенка без признаков жизни.

Прибывшие медики констатировали смерть мальчика.

По предварительным выводам специалистов причиной смерти стало утопление в воде (механическая асфиксия). Тело ребенка было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для окончательного установления обстоятельств трагедии.

Правоохранители также установили, что женщина пыталась самостоятельно спасти сына и проводила реанимационные мероприятия по приезду врачей.

Следователи процессуального руководства окружной прокуратуры сообщили женщине о подозрении по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины – "Оставление в опасности малолетнего ребенка, повлекшее его смерть". Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, во Львовской области будут судить женщину за гибель троих детей. Она оставила им самих на весь день, а когда вернулась – обнаружила мертвыми. Экспертиза установила, что они погибли из-за отравления продуктами горения.

21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
