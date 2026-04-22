После удара РФ в Харьковской области загорелось сельхозпредприятие
В среду, 22 апреля, в Харьковской области российские войска обстреляли сельскохозяйственное предприятие в поселке Большой Бурлук, возник пожар
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
После попадания на территории предприятия возгорелось административное здание площадью около 100 квадратных метров.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, медицинский расчет и офицер-спасатель общины. Спасатели ликвидировали пожар и обследовали территорию.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты атаковали Харьков и 22 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще 20 – пострадали.
