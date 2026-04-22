22 апреля 2026, 11:14

На Сумщине усилили отключение электроэнергии из-за атак РФ

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Сумской области увеличились отключения электроснабжения из-за российских атак

Об этом сообщает АО "Сумыоблэнерго" в Facebook, передает RegioNews.

По данным энергетиков, в результате военной агрессии РФ возросло количество отключений электроэнергии в Шосткинском районе.

"Наши специалисты работают над восстановлением распределения электроэнергии и прилагают максимальные усилия, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома", – говорится в сообщении компании.

Энергетики продолжают восстановительные работы, однако ситуация в регионе остается сложной из-за регулярных российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Напомним, в Сумской области в результате массированных российских атак пострадали 33 человека. По данным правоохранителей, за сутки под вражеским огнем находились 29 населенных пунктов области. Российские войска применяли управляемые авиабомбы, ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы.

