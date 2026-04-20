Россия ударила по жилому сектору на Киевщине: травмирован мужчина

В ночь на 20 апреля Россия атаковала Киевскую область. В Броварском районе в результате вражеской атаки зафиксировано попадание в жилищный сектор

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что из-за удара возник пожар в одном из жилых домов. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

Известно об одном пострадавшем. Мужчина 1974 года рождения госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

На месте работают соответствующие службы.

Напомним, в воскресенье, 19 апреля, россияне атаковали Запорожскую область. В результате обстрела пригорода Запорожья погибла 55-летняя женщина, еще три человека получили ранения. В одном из частных секторов в результате попадания разрушен жилой дом.