Российский удар по пригороду Запорожья: 1 погибшая, 3 раненых

В результате российского обстрела пригорода Запорожья погибла 55-летняя женщина, еще три человека получили ранения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что в одном из частных секторов в результате попадания разрушен жилой дом, после чего возник пожар.

Спасатели совместно с местной пожарной охраной деблокировали из-под завалов тело погибшей и ликвидировали возгорание.

Также зафиксированы частичные разрушения других жилых домов и повреждения близлежащих построек.

Поисково-спасательные работы завершены. На месте работали все экстренные службы.

Напомним, в Чернигове в результате атаки российских дронов погиб 16-летний парень и еще четыре человека пострадали. В результате вражеского удара повреждены семь частных домов, из них три полностью уничтожены огнем. Также потерпели разрушения административное здание, учебное заведение и два автомобиля.