19 апреля 2026, 17:17

Российский удар по пригороду Запорожья: 1 погибшая, 3 раненых

19 апреля 2026, 17:17
Фото: ГСЧС Запорожье
В результате российского обстрела пригорода Запорожья погибла 55-летняя женщина, еще три человека получили ранения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в одном из частных секторов в результате попадания разрушен жилой дом, после чего возник пожар.

Спасатели совместно с местной пожарной охраной деблокировали из-под завалов тело погибшей и ликвидировали возгорание.

Также зафиксированы частичные разрушения других жилых домов и повреждения близлежащих построек.

Поисково-спасательные работы завершены. На месте работали все экстренные службы.

Напомним, в Чернигове в результате атаки российских дронов погиб 16-летний парень и еще четыре человека пострадали. В результате вражеского удара повреждены семь частных домов, из них три полностью уничтожены огнем. Также потерпели разрушения административное здание, учебное заведение и два автомобиля.

Запорожская область война атака обстрелы погибшая раненые пожар разрушения
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
