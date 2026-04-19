В Дружковке FPV-дрон попал в многоэтажку: возник пожар
В городе Дружковка Донецкой области российский FPV-дрон попал в жилую девятиэтажку
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что удар пришелся на балкон на 8-м этаже, в результате чего возник пожар в одной из квартир.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС, ликвидировавшие возгорание.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, в Сумской области в результате российских атак за сутки один человек погиб, еще семеро получили ранения. Всего за сутки зафиксировано более 70 обстрелов по 31 населенному пункту в 17 общинах области.
