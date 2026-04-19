12:23  19 апреля
На Львовщине авто столкнулось с мотоциклом: пострадали подростки
10:53  19 апреля
В Херсоне российский дрон попал в автомобиль – погиб мужчина
09:56  19 апреля
Под Ровным женщина прыгнула с моста: она погибла
UA | RU
UA | RU
19 апреля 2026, 13:53

В Дружковке FPV-дрон попал в многоэтажку: возник пожар

Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Донбасса
Читайте також
українською мовою

В городе Дружковка Донецкой области российский FPV-дрон попал в жилую девятиэтажку

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что удар пришелся на балкон на 8-м этаже, в результате чего возник пожар в одной из квартир.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС, ликвидировавшие возгорание.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, в Сумской области в результате российских атак за сутки один человек погиб, еще семеро получили ранения. Всего за сутки зафиксировано более 70 обстрелов по 31 населенному пункту в 17 общинах области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
