На Харьковщине из-за обстрелов погиб человек, 20 пострадали

За прошедшие сутки оккупанты атаковали Харьков и 22 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще 20 – пострадали

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в Золочеве ранены мужчина и женщина. В Губаровке пострадали двое мужчин. В Богодухове ранены девять человек разных возрастов.

В Лозовой травмированы две женщины. В Семенном Яру ранены пять человек, среди них две 2-летние девочки. В Черкасских Тишках погиб мужчина и еще один получил ранения.

Российские войска атаковали БПЛА Шевченковский, Слободской и Киевский районы Харькова.

По данным местных властей, враг активно применял различные виды вооружения: 2 управляемых авиабомба, 4 БпЛА типа "Герань-2", 30 БпЛА типа "Молния", 3 FPV-дроны и 58 беспилотников неустановленного типа.

В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры в Харькове и области: административные здания, частные дома, магазины, АЗС, предприятия, транспорт и коммуникации в разных районах, в частности в Богодуховском, Купянском, Изюмском и Харьковском районах.

Продолжается ликвидация последствий обстрелов и восстановительные работы на местах попаданий.

Напомним, в Сумской области в результате массированных российских атак пострадали 33 человека. За сутки под вражеским огнем находились 29 населенных пунктов области. Российские войска применяли управляемые авиабомбы (КАБы), ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы.