САП просит арестовать нардепа Юрченко по делу о взяточничестве

САП обратилась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения народному депутату, обвиняемому в получении неправомерной выгоды

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Прокуроры настаивают на его заключении под стражу и взыскании в доход государства 3 млн грн залога.

Фамилия депутата официально не называется. В то же время, по данным СМИ, речь идет об Александре Юрченко.

В прокуратуре отмечают, что основанием для ходатайства стала систематическая неявка обвиняемого в суд. В частности, на последнее заседание он не явился, ссылаясь на командировку, которую, по данным САП, инициировал самостоятельно, несмотря на заблаговременное уведомление о дате слушания.

Также в ведомстве отмечают, что из-за неявки обвиняемых судебные заседания неоднократно откладывались в течение последних двух месяцев.

Рассмотрение ходатайства назначено на 28 апреля 2026 года.

В САП напомнили, что обвинительный акт по делу о вероятном получении неправомерной выгоды был направлен в суд еще в августе 2021 года и с тех пор производство рассматривается в судебном порядке.

Что известно о деле нардепа Юрченко

Александр Юрченко – народный депутат Верховной Рады 9-го созыва, избранный от партии "Слуга народа". Впоследствии он вышел из фракции на фоне коррупционного скандала, а в мае 2022 года присоединился к депутатской группе "Восстановление Украины".

В сентябре 2020 года Юрченко и его помощнику Ивану Фищенко объявили подозрения в причастности к требованию неправомерной выгоды. По данным следствия, депутат якобы просил 13 тысяч долларов у детектива под прикрытием за внесение в Верховную Раду законопроекта об изменениях в сфере переработки твердых бытовых отходов. Также, по материалам дела, он потребовал еще 200 тысяч долларов для подкупа членов профильного комитета парламента.

Высший антикоррупционный суд тогда избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 3 млн грн. Впоследствии залог был внесен, и Юрченко вышел из-под стражи.