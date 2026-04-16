В Запорожье адвокат организовал "туры" для уклонистов
Правоохранители разоблачили адвоката. Он организовал схему незаконной переправки мужчин за границу
Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, 47-летний адвокат за деньги организовал схему выезда военнообязанных за границу. Теперь ему сообщено о подозрении.
Адвокату грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.
Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила новые доказательства коррупционной деятельности руководителя Бучанского РТЦК и СП. По материалам дела, должностное лицо вместе с двумя сообщниками предлагало военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВЛК о "плохом здоровье". Кроме того, фигурант занимался еще незаконным обогащением.