08:39  16 апреля
В Харькове разоблачили наркогруппировку, которую "крышевал" правоохранитель
08:22  16 апреля
В Виннице предпринимателя подозревают в изнасиловании 12-летней девочки
10:28  16 апреля
В Ровенской области осудили мать девочки, которая выпала с 6 этажа на крышу парикмахерской
UA | RU
UA | RU
16 апреля 2026, 09:57

Выдумал тяжелую болезнь для дочери, чтобы избежать мобилизации – суд вынес приговор полтавчанину

Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Полтаве суд вынес приговор директору ООО "Фирма Бриллиант ЛТД", которого признали виновным в подделке официальных документов и их использовании

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина приобрел фальшивое медицинское заключение о якобы тяжелом заболевании ребенка, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Документ также использовался для оформления социальных выплат.

С поддельными справками обвиняемый обращался в территориальный центр комплектования и социальную поддержку, где ему дважды предоставляли отсрочку. Позже он пытался оформить государственную помощь через ЦНАП, а Пенсионный фонд даже назначил выплаты, которые не были произведены.

Суд установил, что ребенок фактически здоров, а медицинских обследований не проходил.

Мужчина заключил соглашение о признании виновности с прокурором. Суд утвердил соглашение и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 1 месяц с испытательным сроком 1 год.

Напомним, в Полтаве правоохранители расследуют схему взяточничества, связанную с незаконным оформлением группы инвалидности для мужчин призывного возраста. Подозрения уже объявлены трем фигурантам, среди которых двое врачей-ортопедов и посредник.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
