У Запоріжжі адвокат організував "тури" для ухилянтів

Правоохоронці викрили адвоката. Він організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, 47-річний адвокат за гроші організував схему виїзду військовозобовʼязаних за кордон. Тепер йому повідомлено про підозру.

Адвокату загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського РТЦК та СП. За матеріалами справи, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про "погане здоров’я". Крім того, фігурант займався ще незаконним збагаченням.