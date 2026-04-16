13:40  16 квітня
На Волині чоловік підірвався на міні поблизу кордону з Білоруссю
10:32  16 квітня
У Києві уламки ракети РФ впали просто у дворі багатоповерхівки
08:39  16 квітня
У Харкові викрили наркоугруповання, яке "кришував" правоохоронець
UA | RU
UA | RU
16 квітня 2026, 14:55

У Запоріжжі адвокат організував "тури" для ухилянтів

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили адвоката. Він організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон 

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, 47-річний адвокат за гроші організував схему виїзду військовозобовʼязаних за кордон. Тепер йому повідомлено про підозру.

Адвокату загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського РТЦК та СП. За матеріалами справи, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про "погане здоров’я". Крім того, фігурант займався ще незаконним збагаченням.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Всі новини »
Сергій Фурса
Леся Литвинова
Віталій Портніков
Всі блоги »