В Черкасской области разоблачили женщину, которая торговала справками от мобилизации

Фото: полиция Черкасской области

Черкасские правоохранители разоблачили коррупционную схему, связанную с избеганием мобилизации: 59-летняя местная жительница наладила "бизнес" на оформлении документов для отсрочки от призыва

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

59-летняя черкащанка гарантировала влияние на медиков для получения справки, которая давала бы основание для отсрочки от призыва.

Фигурантку задержали в процессуальном порядке в соответствии со ст. 208 УПК Украины – после получения взятки.

Во время санкционированного обыска по месту жительства полицейские изъяли медицинские документы, 12 937 долларов, 11 015 евро и 26 000 гривен.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

Напомним, что правоохранители Днепра направили в суд обвинительные акты в отношении организатора и сообщника, наладивших схему незаконного снятия военнообязанных по учету .