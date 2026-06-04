Второй день террора: российские оккупанты снова ударили по Днепровскому району

Фото иллюстративное: ГСЧС

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

В результате очередной атаки зафиксировано попадание по территории логистической компании. После удара возник пожар.

На месте работают спасатели и другие экстренные службы, ликвидирующие последствия обстрелов.

Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Напомним, что в ночь на 4 июня российские войска более 20 раз атаковали пять районов Днепропетровщины , используя беспилотники, артиллерию и авиабомбы.