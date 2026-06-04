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04 июня 2026, 16:14

В Херсонской области будут судить регистратор ЦНАПа за незаконные сделки с землей

04 июня 2026, 16:14
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Фото: Херсонская областная прокуратура
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В Херсонской области должностница ЦНАПа одного из сельсоветов незаконно зарегистрировала право частной собственности на три земельных участка, используя для этого поддельные документы

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника ЦНАПУ из Херсона.

Следствие установило, что летом-осенью 2023 года 43-летняя обвиняемая работала в должности государственного регистратора отдела "Центра предоставления административных услуг" исполнительного комитета Музыковского сельского совета Херсонского района. В этот период она несанкционированно внесла изменения в обрабатываемую в автоматизированных системах информацию, чем причинила вред Херсонской общине.

Так, в августе 2023 года женщина, находясь на рабочем месте, получила от неустановленного человека доверенности от трех человек на четвертое лицо, нотариально заверенные еще в январе 2022 года. Вместе с тем ей были предоставлены поддельные выписки из решений Херсонского горсовета – землеустроительной документации по отводу этим людям в собственность трех земельных участков, площадью по одной сотке, для строительства и обслуживания жилых домов и хозяйственных построек.

На основании поддельных документов, при отсутствии в Госземкадастре сведений об этих участках, женщина сформировала три заявки о регистрации права частной собственности на землю. Указав при этом заявителем человека, на чье имя оформлены доверенности, который в момент подачи документов находился в другом городе.

Позже, используя персональный рабочий компьютер и личный ключ доступа, завершила процедуру регистрации права собственности на указанные земельные участки. Такие действия госрегистраторки нанесли ущерб бюджету Херсонской территориальной громады на сумму более 1 млн 800 тыс. грн.

В целях обеспечения возмещения вреда, причиненного уголовным правонарушением, заявлен иск, а на имущество наложен арест.

Напомним, что в январе правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему незаконного завладения правами аренды земель сельскохозяйственного назначения на территории Овручской и Народной общин Житомирщины.

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