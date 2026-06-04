СБУ разоблачила 8 схем уклонения от мобилизации: задержаны 22 организатора в разных регионах Украины

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СБУ и Национальная полиция одновременно ликвидировали восемь коррупционных схем уклонения от мобилизации. В результате скоординированных действий задержаны 22 организаторов, действовавших в разных регионах страны

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews .

За суммы от 3,5 до 20 тысяч долларов США дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

Так, в Киевской области разоблачен заместитель гендиректора областной психиатрически-наркологической больницы и заведующий одним из отделений медучреждения, которые "зарабатывали" на ухилянтах.

По взятке должностные лица оформляли потенциальным призывникам фиктивное "стационарное лечение", а затем безосновательно устанавливали им группы инвалидности. Для поиска клиентов фигуранты привлекли знакомого семейного врача.

На Буковине разоблачили местных супругов, которые пытались наладить переправку военнообязанных в соседнюю страну ЕС "в обход" блокпостов и контрольно-пропускных пунктов.

Установлено, что дельцы привлекли к сотрудничеству еще восемь человек, которые на авто и мотоциклах доставляли уклонистов к границе и помогали им во время его пересечения по лесным тропам.

Вместе с организаторами сделки задержан правоохранитель, который "сливал" им информацию о наличии блокпостов на маршруте.

В Черкасской области задержана местная жительница, которая торговала фиктивными выводами военно-врачебной комиссии о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Для получения подделок фигурантка привлекала знакомых врачей, входивших в состав местной ВЛК.

Во Львовской области подозрение получил местный делец и его сын, которые помогали уклонистам оформить фиктивную инвалидность из-за связей среди медработников.

Также задержан врач-хирург, который требовал деньги за содействие в продлении срока действия ІІІ группы инвалидности военнообязанном и оформлении нужных меддокументов.

В Виннице задержан чиновник одного из государственных учреждений, который за взятки обещал перевод мобилизованных мужчин в тыловые подразделения, а также дальнейшее оформление отсрочки от службы.

На Днепропетровщине разоблачены две сестры, которые продавали военнообязанным фиктивные справки об инвалидности во избежание призыва.

В схему они привлекли врачей нескольких медучреждений области, которые вписывали в поддельные документы несуществующие тяжелые диагнозы.

В Хмельницкой области 35-летний местный житель "отмазывал" уклонистов от мобилизации. Для этого он продавал им поддельные выводы об инвалидности, которые якобы получал через личные связи в одном из медицинских учреждений.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

чч. 2, 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что СБУ и Нацполиция разоблачили пять новых схем уклонения от мобилизации. В разных регионах задержали организаторов.