Известно, что помощники депутатов предлагали военнообязанным избежать мобилизации из-за поддельных меддокументов или выехать в ЕС в обход пунктов пропуска. Свои "услуги" они оценили в 16 тысяч долларов. Они предлагали "клиентам":

фиктивные выводы военно-врачебной комиссии о непригодности к службе по состоянию здоровья;

справки об "инвалидности";

фейковые удостоверения добровольческих формирований одной из территориальных общин региона.

После получения всей суммы организаторы блокировали контакты своих клиентов. Правоохранители задержали их после получения грогей. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Теперь им грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители заблокировали шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок в разных регионах Украины. За суммы от 2 до 15 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за фиктивных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.