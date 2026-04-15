15 апреля 2026, 13:45

Помощники депутатов организовали "бизнес" на уклонистах: ДБР разоблачило схему

Фото: СБУ
СБУ, ДБР и прокуратура разоблачили схему уклонения от мобилизации. Среди организаторов оказались помощники действующих народных депутатов

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Известно, что помощники депутатов предлагали военнообязанным избежать мобилизации из-за поддельных меддокументов или выехать в ЕС в обход пунктов пропуска. Свои "услуги" они оценили в 16 тысяч долларов. Они предлагали "клиентам":

  • фиктивные выводы военно-врачебной комиссии о непригодности к службе по состоянию здоровья;
  • справки об "инвалидности";
  • фейковые удостоверения добровольческих формирований одной из территориальных общин региона.

После получения всей суммы организаторы блокировали контакты своих клиентов. Правоохранители задержали их после получения грогей. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Теперь им грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители заблокировали шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок в разных регионах Украины. За суммы от 2 до 15 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за фиктивных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

Фиктивные работники и бронь от мобилизации: в Днепре подозревают депутата райсовета
15 апреля 2026, 13:35
В Полтавской области за 4 тысячи долларов "продавали" свободу от службы
14 апреля 2026, 21:25
В Тернопольской области депутат за 10 тысяч долларов "списывал" ухилянцев из розыска
13 апреля 2026, 23:15
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Благотворительность под давлением недоверия: почему скандалы вредят больше, чем кажется
15 апреля 2026, 14:20
Загрязнение земли почти на 30 миллионов: на Днепропетровщине будут судить чиновника
15 апреля 2026, 14:15
Фиктивные работники и бронь от мобилизации: в Днепре подозревают депутата райсовета
15 апреля 2026, 13:35
В Ивано-Франковске врачи обнаружили паука в ухе пациентки
15 апреля 2026, 13:22
На Харьковщине мужчина полтора года прятал теще тещи, которую он жестоко убил
15 апреля 2026, 13:10
Дело "Мидас": ВАКС оставил экс-министра энергетики Галущенко под стражей
15 апреля 2026, 12:43
Гранаты и сотни патронов: в Полтаве суд вынес приговор фермеру-ветерану
15 апреля 2026, 12:33
Во Львовской области скутерист въехал в мусорный бак: мужчина погиб на месте
15 апреля 2026, 12:25
В Краматорске задержали завуча школы: корректировала обстрелы и шпионила для ФСБ
15 апреля 2026, 12:08
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Леся Литвинова
Алексей Гончаренко
Виктор Шлинчак
Все блоги »