Фото: Национальная полиция

Инцидент произошел 2 июня в селе Варваровка Близнюковской территориальной громады. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

37-летний мужчина был пьян, когда он ворвался в дом пенсионерки. Там он несколько раз ударил 81-летнюю женщину кирпичом по голове и лицу. От полученных травм женщина потеряла сознание. Злоумышленник украл ее мобильный телефон, две бутылки водки и скрылся.

"Следователи процессуального руководства Лозовской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее в полицию поступило сообщение о совершении разбойного нападения на 76-летнюю жительницу города Чугуев Харьковской области. По предварительной информации, злоумышленник проник в квартиру потерпевшей, угрожал ей ножом и завладел ее имуществом.