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04 июня 2026, 12:55

На Ровенщине 17-летняя водитель BMW попала в ДТП и опрокинула авто

04 июня 2026, 12:55
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Фото: Национальная полиция
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В Рокитновском районе Ровенской области несовершеннолетняя водитель попала в дорожно-транспортное происшествие, управляя автомобилем без водительского удостоверения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Автопроисшествие случилось 2 июня около 18:45 в селе Старое Село на улице Богдана Хмельницкого.

По данным полиции, 17-летняя жительница села Березово, управляя автомобилем BMW, не выбрала безопасной скорости, не учла дорожную обстановку и состояние транспортного средства, не справилась с управлением и сначала врезалась в бетонную электроопору, а затем – в деревянный забор. От удара автомобиль опрокинулся на территорию частного хозяйства.

Девушка, которая была трезвой, не получила телесных повреждений.

Полицейские составили на несовершеннолетнюю административные материалы за:

  • ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой ДТП);
  • ч. 1, 2 ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством без водительского удостоверения и без действующего страхового полиса).

Правоохранители еще раз напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения и подчеркивают, что управление транспортом разрешено только при наличии соответствующего удостоверения.

Напомним, утром 2 июня на Закарпатье столкнулись автомобиль Kia Sorento и грузовик Mercedes Sprinter. Погиб 17-летний подросток, три человека – в тяжелом состоянии в больнице. Полиция задержала 18-летнего водителя Kia.

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