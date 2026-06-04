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Правоохранители сообщили о подозрении 54-летнему водителю по факту смертельного наезда в Кривом Роге на 14-летнюю девочку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, вечером 1 июня мужчина за рулем Great Wall Hover двигался с превышением скорости и сбил ребенка, перебегавшего дорогу в неустановленном месте. Девочка скончалась на месте от полученных травм.

Правоохранители провели ряд следственных действий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения.

Водителя задержали. Решается вопрос о заключении его под стражу без права внесения залога.

Напомним, вечером 1 июня в Сумской области пьяный военный насмерть сбил 17-летнего мотоциклиста. Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении военнослужащему.