Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На территории частного двора произошло смещение грунта во время копания колодца. На глубине около 6 метров землей засыпало 59-летнего мужчину.

Прибывшие на место спасатели установили, что мужчина находится под трехметровым слоем земли.

Чрезвычайники освободили мужчину, подняли его на поверхность и передали медикам.

Напомним, утром 3 июня в реке Быстрица на Черниговщине нашли тело 17-летнего парня, пропавшего после последнего звонка.