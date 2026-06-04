На Прикарпатье мужчину засыпало трехметровым слоем земли во время копания колодца
Происшествие случилось вечером 3 июня в поселке Верховина Верховинского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
На территории частного двора произошло смещение грунта во время копания колодца. На глубине около 6 метров землей засыпало 59-летнего мужчину.
Прибывшие на место спасатели установили, что мужчина находится под трехметровым слоем земли.
Чрезвычайники освободили мужчину, подняли его на поверхность и передали медикам.
Напомним, утром 3 июня в реке Быстрица на Черниговщине нашли тело 17-летнего парня, пропавшего после последнего звонка.
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