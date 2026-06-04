На Прикарпатье иномарка вылетела с дороги и опрокинулась: погиб человек

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 2 июня в селе Пороги Солотвинской территориальной громады. К сожалению, погиб человек

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Предварительно, 49-летний водитель Volkswagen Passat ехал по автодороге Р-38 "Богородчаны - Гута". Он превысил скорость, а затем на закругленном участке дороги не справился с управлением. В результате машина выехала с дороги и опрокинулась.

В результате ДТП, к сожалению, водитель погиб на месте.

Напомним, ранее в Сумской области пьяный военный насмерть сбил 17-летнего мотоциклиста. Сотрудники ДБР задержали и сообщили о подозрении военнослужащему.