"Семейный бизнес": во Львове депутат с сыном организовали схемы побега для уклонистов

Фото: прокуратура

Бывший депутат одного из сельсоветов Жовковского района и его 46-летний сын получили подозрения. Речь идет о схеме заработка на военнообязанном, который планировал выехать за границу

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

66-летний житель Львова и его сын предложили "клиенту" два варианта: либо оформление медицинских документов для установления инвалидности ІІІ группы с правом выезда за 15 тысяч долларов, либо незаконное пересечение границы вне пунктов пропуска за 10 тысяч долларов.

Муж выбрал первый вариант. После этого отец и сын не раз встречались с ним в публичных местах вблизи торговых центров, согласовывали детали и давали указания. Сумма потом выросла, потому что они попросили дополнительно 40 тысяч гривен на изготовление документов, а также 11 тысяч гривен за фейковое "стационарное лечение".

Правоохранители задержали бывшего депутата и его сына после получения денег. Теперь они получили подозрение в организации и содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном по корыстным мотивам группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Напомним, ранее в Житомирской области мобилизовали 24-летнего врача-интерна за день до его 25-летия. Он пришел в ТЦК для уточнения данных, когда ему было еще 24, но его из помещения так и не выпустили.