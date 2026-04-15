15 апреля 2026, 15:50

В Одесской области за 6 тысяч долларов "выпускали" мужчин за границу

Фото: Госпогранслужба
В Одесской области пограничники разоблачили канал переправки мужчин в Молдову. Теперь организатора отправили за решетку

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Пограничники выяснили, что 40-летний житель Белгород-Днестровского вместе с 19-летним сообщником организовал схему для бегства мужчин за границу в Молдову. "Клиентов" они искали через знакомых. "Услугу" злоумышленники оценили в 6 тысяч долларов.

Задержали их на окраине одного из населенных пунктов Болградского района во время передачи денег. Организатор уже задержан. Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 266 240 гривен.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила новые доказательства коррупционной деятельности руководителя Бучанского РТЦК и СП. По материалам дела, должностное лицо вместе с двумя сообщниками предлагало военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВЛК о "плохом здоровье". Кроме того, фигурант занимался еще незаконным обогащением.

уклонение от мобилизации пограничники Одесская область
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
