В Одесской области за 6 тысяч долларов "выпускали" мужчин за границу

В Одесской области пограничники разоблачили канал переправки мужчин в Молдову. Теперь организатора отправили за решетку

Пограничники выяснили, что 40-летний житель Белгород-Днестровского вместе с 19-летним сообщником организовал схему для бегства мужчин за границу в Молдову. "Клиентов" они искали через знакомых. "Услугу" злоумышленники оценили в 6 тысяч долларов.

Задержали их на окраине одного из населенных пунктов Болградского района во время передачи денег. Организатор уже задержан. Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 266 240 гривен.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила новые доказательства коррупционной деятельности руководителя Бучанского РТЦК и СП. По материалам дела, должностное лицо вместе с двумя сообщниками предлагало военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВЛК о "плохом здоровье". Кроме того, фигурант занимался еще незаконным обогащением.