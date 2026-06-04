12:55  04 июня
На Ровенщине 17-летняя водитель BMW попала в ДТП и опрокинула авто
09:08  04 июня
Гибель 14-летней девочки в Кривом Роге: водителю сообщили о подозрении
08:21  04 июня
Исчез после последнего звонка: на Черниговщине нашли тело 17-летнего парня
UA | RU
UA | RU
04 июня 2026, 14:17

В Румынию за $8000: на Закарпатье задержали группу переправителей

04 июня 2026, 14:17
Читайте також українською мовою
Фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили группу из четырех киевлян, организовавших незаконную переправку мужчин в Румынию. В состав группы входили двое гражданских, полицейский и бывший военный

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследования.

Дельцы искали желающих выехать за границу, координировали их действия через Telegram и организовывали доставку в приграничные районы Закарпатья.

Стоимость таких услуг составила 8 тысяч долларов. Двое гражданских оказывали мужчинам инструкции по подготовке к переходу границы, маршрута движения и необходимого снаряжения. Бывший военнослужащий и полицейский перевозили "клиентов" из Киева на Закарпатье, помогали обходить блокпосты и использовали служебное удостоверение правоохранителя и документы ветерана войны.

В Раховском районе Закарпатья фигуранты доставляли мужчин в определенные точки вблизи границы с Румынией, после чего отправляли GPS-маршруты для дальнейшего самостоятельного перехода.

Всем четырем участникам схемы объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через госграницу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам).

Фигурантам грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее на Черниговщине разоблачили командира воинской части, который "прикрывал" подчиненных-прогульщиков. Военные продолжали получать зарплату и дополнительные выплаты.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР Закарпатье
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
На Прикарпатье иномарка вылетела с дороги и опрокинулась: погиб человек
04 июня 2026, 14:10
Продажа авто "по доверенности": как не остаться с чужими штрафами
04 июня 2026, 13:53
Виталий Коваль больше не депутат Ровенского городского совета: что известно
04 июня 2026, 13:39
Футбол, бои К1 и детские соревнования: на Киевщине прошел детский спортивный праздник
04 июня 2026, 13:13
На Ровенщине 17-летняя водитель BMW попала в ДТП и опрокинула авто
04 июня 2026, 12:55
В Киевской области потушили масштабный пожар, возникший из-за атаки российских БпЛА
04 июня 2026, 12:48
На Закарпатье на трассе мотоцикл во время обгона врезался в грузовик: двое погибших
04 июня 2026, 12:32
Fire Point показала видео управляемого полета ракеты FP-7.X
04 июня 2026, 12:26
В Киеве рецидивист разбил окно музейного поезда и переоделся в железнодорожник
04 июня 2026, 11:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Виталий Портников
Павел Казарин
Виктор Ягун
Все блоги »