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Правоохранители разоблачили группу из четырех киевлян, организовавших незаконную переправку мужчин в Румынию. В состав группы входили двое гражданских, полицейский и бывший военный

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследования.

Дельцы искали желающих выехать за границу, координировали их действия через Telegram и организовывали доставку в приграничные районы Закарпатья.

Стоимость таких услуг составила 8 тысяч долларов. Двое гражданских оказывали мужчинам инструкции по подготовке к переходу границы, маршрута движения и необходимого снаряжения. Бывший военнослужащий и полицейский перевозили "клиентов" из Киева на Закарпатье, помогали обходить блокпосты и использовали служебное удостоверение правоохранителя и документы ветерана войны.

В Раховском районе Закарпатья фигуранты доставляли мужчин в определенные точки вблизи границы с Румынией, после чего отправляли GPS-маршруты для дальнейшего самостоятельного перехода.

Всем четырем участникам схемы объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через госграницу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам).

Фигурантам грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее на Черниговщине разоблачили командира воинской части, который "прикрывал" подчиненных-прогульщиков. Военные продолжали получать зарплату и дополнительные выплаты.