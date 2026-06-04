Пожизненное заключение за зверство: апелляционный суд оставил в силе приговор насильнику 8-летнего ребенка

Фото: Офис Генерального прокурора

Днепровский апелляционный суд оставил без изменений приговор 46-летнему рецидивисту, совершившему изнасилование 8-летней девочки в Харьковской области

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Осужденный пытался оспорить решение суда первой инстанции и просил оправдать его.

Однако прокуроры Харьковской областной прокуратуры в апелляции подтвердили законность приговора, обоснованность назначенного наказания и достаточность доказательств, на которых основывалось решение суда.

В августе 2022 года в одном из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на улице 8-летнюю девочку.

Чтобы завести ребенка за собой, он придумал историю о поиске знакомой и якобы потерянном телефоне. После этого мужчина отвел пострадавшую к лесополосе, где изнасиловал ее.

Ребенок сопротивлялся и пытался сбежать, однако обидчик применил физическую силу, он угрожал девочке физической расправой, если она кому-нибудь расскажет о случившемся.

Кроме того, пообещал дать 5 тыс. гривен за молчание.

Когда осужденный заснул, потерпевшей удалось скрыться. Она добежала до ближайшего блокпоста и рассказала о преступлении военным, вызвавшим правоохранителей.

Напомним, что раньше в суд направить обвинительный акт в отношении жителя Запорожья, который на протяжении нескольких лет насиловал маленькую девочку.