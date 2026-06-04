Исчез после последнего звонка: на Черниговщине нашли тело 17-летнего парня

Иллюстративное фото: из открытых источников

На Черниговщине завершились поиски 17-летнего Всеволода Короля, пропавшего в конце мая

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Утром 3 июня тело несовершеннолетнего без признаков жизни было обнаружено в реке Быстрица в городе Бобровица.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено.

В то же время, полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии в рамках уголовного производства, открытого по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

Назначен ряд экспертных исследований, продолжаются следственные действия.

Напомним, что 30 мая в полицию поступило сообщение об исчезновении Всеволода Короля , 2009 года рождения. После празднования последнего звонка у реки Быстрица в Бобровице парень не вернулся домой.

В масштабную поисковую операцию были привлечены ювенальные полицейские, полицейские офицеры общины, оперативники, криминалисты, кинологи со служебными собаками, спасатели, водолазы, военнослужащие и неравнодушные местные жители.