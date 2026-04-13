Росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі Запоріжжя: спалахнула пожежа
Вночі 13 квітня російські війська атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ворожого удару сталося займання на одному з об'єктів.
На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Як відомо, Повітряні сили у Телеграмі попередили про рух російських дронів на Запоріжжя із заходу та з півдня. У місті згодом лунали вибухи.
Нагадаємо, раніше РФ оголосила великоднє перемир’я. Воно діяло від 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня. Проте окупанти все одно продовжували атакувати Україну. Зокрема, під час так званого перемир'я вдарили по Харківщині.
Великоднє "перемир'я": росіяни атакували Україну понад 1700 разів - ГенштабВсі новини »
12 квітня 2026, 11:15Під час перемир'я росіяни атакували Харківщину безпілотником
11 квітня 2026, 17:02Україна запропонувала РФ продовжити режим припинення вогню після Великодня
11 квітня 2026, 15:41
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
На Одещині чоловік кинув гранату у двір сусідів: постраждав собака
13 квітня 2026, 07:26Втрати ворога на 13 квітня: оборонці ліквідували ще майже 1000 окупантів
13 квітня 2026, 07:19"Достатньо публічна людина": співачка Олена Тополя розповіла, хто стоїть за зливом її секс-відео
12 квітня 2026, 19:55Обмеження світла на 13 квітня: в Укренерго попередили українців, що буде в понеділок
12 квітня 2026, 19:35Хмарно з туманом: українців попередили про погоду на понеділок, 13 квітня
12 квітня 2026, 19:15В Україні дорожчатимуть ліки: у МОЗ назвали причини
12 квітня 2026, 18:55Великдень-2026: ціни на яйця в Україні злетіли в космос
12 квітня 2026, 18:40Ціни на бензин падають: скільки зараз коштує заправитись на АЗС
12 квітня 2026, 18:20В Одесі чоловік, який вважає себе патріотом, працював на росіян
12 квітня 2026, 17:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі блоги »