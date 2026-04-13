Росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі Запоріжжя: спалахнула пожежа

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожого удару сталося займання на одному з об'єктів.

На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як відомо, Повітряні сили у Телеграмі попередили про рух російських дронів на Запоріжжя із заходу та з півдня. У місті згодом лунали вибухи.

Нагадаємо, раніше РФ оголосила великоднє перемир’я. Воно діяло від 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня. Проте окупанти все одно продовжували атакувати Україну. Зокрема, під час так званого перемир'я вдарили по Харківщині.