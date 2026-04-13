UA | RU
UA | RU
13 квітня 2026, 07:04

Росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі Запоріжжя: спалахнула пожежа

Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: Pacific Press
Читайте также
на русском языке

Вночі 13 квітня російські війська атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожого удару сталося займання на одному з об'єктів.

На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як відомо, Повітряні сили у Телеграмі попередили про рух російських дронів на Запоріжжя із заходу та з півдня. У місті згодом лунали вибухи.

Нагадаємо, раніше РФ оголосила великоднє перемир’я. Воно діяло від 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня. Проте окупанти все одно продовжували атакувати Україну. Зокрема, під час так званого перемир'я вдарили по Харківщині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »