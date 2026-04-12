Россияне накрыли огнем Донбасс: десятки людей ранены, разрушены многоэтажки
Россияне за последние сутки атаковали восемь населенных пунктов Донбасса. Это города Доброполье, Дружковка, Краматорск, Славянск, села Мирная Долина, Новониколаевка, Самойловка, Шестаковка
Об этом сообщает Национальная полиция.
В результате российских обстрелов разрушены 117 гражданских объектов. Из них 80 – это жилые дома.
По Краматорску русские войска ударили четырьмя авиабомбами и двумя дронами. В результате атаки ранены 11 гражданских лиц, повреждены 18 многоквартирных домов, объект инфраструктуры, 11 автомобилей.
В Дружковке двое местных жителей получили ранения. Враг атаковал город дронами, повредив многоквартирный и частный дома, гражданское авто.
В Славянске в результате обстрела травмирован мирный житель, поврежден частный дом и автомобиль.
