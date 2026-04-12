12 апреля 2026, 10:35

Россияне накрыли огнем Донбасс: десятки людей ранены, разрушены многоэтажки

12 апреля 2026, 10:35
Фото: Национальная полиция
Россияне за последние сутки атаковали восемь населенных пунктов Донбасса. Это города Доброполье, Дружковка, Краматорск, Славянск, села Мирная Долина, Новониколаевка, Самойловка, Шестаковка

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

В результате российских обстрелов разрушены 117 гражданских объектов. Из них 80 – это жилые дома.

По Краматорску русские войска ударили четырьмя авиабомбами и двумя дронами. В результате атаки ранены 11 гражданских лиц, повреждены 18 многоквартирных домов, объект инфраструктуры, 11 автомобилей.

В Дружковке двое местных жителей получили ранения. Враг атаковал город дронами, повредив многоквартирный и частный дома, гражданское авто.

В Славянске в результате обстрела травмирован мирный житель, поврежден частный дом и автомобиль.

Напомним, ранее агентка РФ, помогавшая врагу бомбить Краматорск, приговорили к 15 годам лишения свободы. Ее разоблачили сотрудники СБУ.

