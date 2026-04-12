10:15  12 апреля
"Получите выплату": украинцев предупредили о мошеннических сообщениях
11:15  12 апреля
Пасхальное "перемирие": россияне атаковали Украину более 1700 раз - Генштаб
11:35  12 апреля
В Харьковской области оккупанты расстреляли четырех украинских военных
UA | RU
UA | RU
12 апреля 2026, 12:15

В Херсонской области российские дроны атаковали троллейбус и маршрутку

12 апреля 2026, 12:15
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Россияне в очередной раз атаковали Херсонскую область. Известно, о 12 раненых, среди которых подросток

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Утром 12 апреля в Корабельном районе Херсона в результате сброса взрывчатки с дрона погиб 50-летний мужчина. Также в результате артиллерийских обстрелов пострадал 55-летний местный житель. Его госпитализировали с ранением обеих ног.

В Федоровке россияне ударили дроном типа "Молния". В результате вражеской атаки погибла 73-летняя женщина.

В Днепровском районе в результате сброса взрывчатки с беспилотника на автомобиль пострадали 61-летний мужчина и 24-летняя медицинская сестра детской больницы. У женщины диагностировали минно-взрывную травму, контузию и острую реакцию на стресс.

В Корабельном районе FPV-дрон атаковал маршрутку. В результате вражеского удара пострадали 42-летний водитель, 69 и 57-летние мужчины. У пострадавших диагностированы осколочные ранения грудной клетки, живота, ноги и руки.

Также российские войска нанесли массированный артиллерийский удар по жилому кварталу. В результате удара ранения получили женщины в возрасте 77, 76 и 24 года, а также 14-летний парень. У людей диагностированы взрывные травмы, черепно-мозговые повреждения и контузии.

"Впоследствии вражеский FPV-дрон атаковал троллейбус. В результате взрыва от полученных травм в больнице во время оказания помощи скончался 52-летний водитель. Также поврежден многоквартирный дом", - сообщили в полиции.

Напомним, в Одессе простились с 2-летней девочкой и ее 30-летней матерью, погибших в результате российских обстрелов 6 апреля. Тогда погибла 53-летняя женщина.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Юрий Касьянов
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Все блоги »