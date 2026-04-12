12 квітня 2026, 13:15

На Запоріжжі росіяни поранили десятьох поліцейських

12 квітня 2026, 13:15
Фото: Національна поліція
За минулу добу росіяни завдали 853 удари по 40 населених пунктах Запорізької області. У поліції розповіли про наслідки

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

Російські окупанти за останню добу застосували по Запорізькій області 654 безпілотники, а також завдали 8 авіаударів, здійснили 4 обстріли із РСЗВ та 177 ударів з артустановок.

Зокрема, окупанти вдарили по Мар'янівці керованою авіабомбою. Внаслідок удару була травмована 67-річна місцева жителька. Внаслідок атаки беспілотниками по Новоолександрівці поранені десятеро поліцейських.

"В результаті атак пошкоджені приватні й багатоквартирні будинки, господарські споруди, прибудинкові території, транспорт і об’єкти інфраструктури. На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи поліції та УСБУ. За всіма фактами воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження", - розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, в Одесі попрощалися із 2-річною дівчинкою та її 30-річною матір'ю, які загинули внаслідок російського обстрілу 6 квітня. Тоді також загинула 53-річна жінка.

