На Запоріжжі росіяни поранили десятьох поліцейських
За минулу добу росіяни завдали 853 удари по 40 населених пунктах Запорізької області. У поліції розповіли про наслідки
Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.
Російські окупанти за останню добу застосували по Запорізькій області 654 безпілотники, а також завдали 8 авіаударів, здійснили 4 обстріли із РСЗВ та 177 ударів з артустановок.
Зокрема, окупанти вдарили по Мар'янівці керованою авіабомбою. Внаслідок удару була травмована 67-річна місцева жителька. Внаслідок атаки беспілотниками по Новоолександрівці поранені десятеро поліцейських.
"В результаті атак пошкоджені приватні й багатоквартирні будинки, господарські споруди, прибудинкові території, транспорт і об’єкти інфраструктури. На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи поліції та УСБУ. За всіма фактами воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження", - розповіли правоохоронці.
