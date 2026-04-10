ПВО обезвредила 113 российских беспилотников: есть попадания на шести локациях
В ночь на 10 апреля враг атаковал Украину 128 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 85 из них – "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08.00 силы ПВО уничтожили или подавили 113 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 7 локациях.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, ночью 10 апреля Одесщина вновь подверглась массированной атаке враждебных БПЛА по энергетической и портовой инфраструктуре. Из-за повреждений возникли перебои в электроснабжении.