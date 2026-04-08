08 апреля 2026, 16:55

Поражены нефтебазы, логистические объекты и станция радио-электронной разведки врага в Крыму

08 апреля 2026, 16:55
иллюстративное фото: из открытых источников
В ночь на 8 апреля Силы обороны Украины поразили нефтебазы в Феодосии, где возник пожар, и Гвардейском на территории Крыма

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на этих объектах противник накапливает и хранит горюче-смазочные материалы для обеспечения своих войск.

Среди прочего наши воины били по станции радиоэлектронной разведки в районе Новоозерного и позиционном районе берегового ракетного комплекса "Бастион" в районе Софиевки во временно оккупированном украинском Крыму.

"Потери врага уточняются", - добавили в Генштабе.

Также были нанесены огневые поражения по составам материально-технических средств врага в районах Светлого (Запорожская область), Суходольская (Луганщина) и Великой Новоселки (Донечина).

Напомним, в начале апреля украинские военные поразили состав БПЛА, самолет и РЛС россиян во временно оккупированном Крыму. Утраты неприятеля уточняются.

Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
