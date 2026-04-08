Поражены нефтебазы, логистические объекты и станция радио-электронной разведки врага в Крыму

В ночь на 8 апреля Силы обороны Украины поразили нефтебазы в Феодосии, где возник пожар, и Гвардейском на территории Крыма

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на этих объектах противник накапливает и хранит горюче-смазочные материалы для обеспечения своих войск.

Среди прочего наши воины били по станции радиоэлектронной разведки в районе Новоозерного и позиционном районе берегового ракетного комплекса "Бастион" в районе Софиевки во временно оккупированном украинском Крыму.

"Потери врага уточняются", - добавили в Генштабе.

Также были нанесены огневые поражения по составам материально-технических средств врага в районах Светлого (Запорожская область), Суходольская (Луганщина) и Великой Новоселки (Донечина).

Напомним, в начале апреля украинские военные поразили состав БПЛА, самолет и РЛС россиян во временно оккупированном Крыму. Утраты неприятеля уточняются.