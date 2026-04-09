21:09  09 апреля
Россияне уничтожили дворец XIX века в Сумской области
20:33  09 апреля
Ивано-Франковскую область заметает снегом
15:35  09 апреля
В двух селах Черниговщины обнаружили бешенство
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2026, 21:49

Силы обороны поразили российский ЗРК стоимостью около 25 миллионов долларов

Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Поражены ЗРК, нефтеперекачивающая станция и ряд логистических объектов россиян

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 9 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперекачивающую станцию "Крымская" в Краснодарском крае РФ", – говорится в сообщении.

Зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на территории объекта.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, украинские военные нанесли огневое поражение по составам материально-технических средств в районе Никольского, состав БПЛА вблизи Орлинского и зенитному ракетному комплексу "Тор М1" в районе Кальчиновки.

Напомним, ориентировочная стоимость российского зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" составляет около 25 миллионов долларов США.

Как сообщалось, Силы обороны поразили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1" на временно оккупированной территории Луганской области. Это произошло в конце марта.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Константин Матвиенко
Все блоги »