Силы обороны поразили российский ЗРК стоимостью около 25 миллионов долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 9 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперекачивающую станцию "Крымская" в Краснодарском крае РФ", – говорится в сообщении.

Зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на территории объекта.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, украинские военные нанесли огневое поражение по составам материально-технических средств в районе Никольского, состав БПЛА вблизи Орлинского и зенитному ракетному комплексу "Тор М1" в районе Кальчиновки.

Напомним, ориентировочная стоимость российского зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" составляет около 25 миллионов долларов США.

Как сообщалось, Силы обороны поразили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1" на временно оккупированной территории Луганской области. Это произошло в конце марта.