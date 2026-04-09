Силы обороны поразили российский ЗРК стоимостью около 25 миллионов долларов
Поражены ЗРК, нефтеперекачивающая станция и ряд логистических объектов россиян
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 9 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперекачивающую станцию "Крымская" в Краснодарском крае РФ", – говорится в сообщении.
Зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на территории объекта.
Степень нанесенного ущерба уточняется.
Кроме того, украинские военные нанесли огневое поражение по составам материально-технических средств в районе Никольского, состав БПЛА вблизи Орлинского и зенитному ракетному комплексу "Тор М1" в районе Кальчиновки.
Напомним, ориентировочная стоимость российского зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" составляет около 25 миллионов долларов США.
Как сообщалось, Силы обороны поразили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1" на временно оккупированной территории Луганской области. Это произошло в конце марта.