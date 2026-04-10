11:35  10 квітня
На Київщині чоловік нахабно вкрав чужу автівку прямо з парковки
08:37  10 квітня
ДТП з маршруткою в Одесі: загинула пасажирка, військовому загрожує до 8 років
08:21  10 квітня
На Рівненщині тривають пошуки 4-річного хлопчика: що відомо наразі
UA | RU
UA | RU
10 квітня 2026, 12:49

Спецоперація на Запорізькому напрямку: уражено ключові об'єкти ППО РФ

Читайте также на русском языке
Фото: Facebook/ Oleksandr Pivnenko
Читайте также
на русском языке

Національна гвардія у взаємодії з Відділом застосування авіації ОКП Повітряних сил ЗСУ та підрозділом Lasar’s Group провела багатошарову спецоперацію на Запорізькому напрямку

Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, передає RegioNews.

За його словами, на різних етапах операції було уражено низку важливих цілей противника. Зокрема, першим етапом стало знищення російського комплексу радіоелектронної боротьби "Палантин"за допомогою дронів Lasar’s Group.

Далі було завдано ударів по системах протиповітряної оборони російських військ. Під час операції, за участі аеророзвідки 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс", було виявлено позиції російських ЗРК С-300.

Після цього, як повідомив Півненко, українські підрозділи уразили пускову установку комплексу С-300В та багатоканальну станцію наведення ракет.

Окрім цього, було знищено пункт управління російських безпілотників, який, за словами командувача, дозволяв коригувати дії ворожих дронів.

У Нацгвардії зазначають, що в результаті операції було суттєво ускладнено роботу російської системи ППО, яка раніше обмежувала дії української авіації на цьому напрямку.

Нагадаємо, в ніч на 8 квітня Сили оборони України уразили нафтобази у Феодосії, де виникла пожежа, та Гвардійському на території Криму. На цих об'єктах противник накопичує та зберігає пально-мастильні матеріали для забезпечення своїх військ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запорізька область Сили оборони Нацгвардія ЗСУ ППО РЕБ
Всі новини »
Всі відео »
Юрій Касьянов
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »