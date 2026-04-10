Спецоперація на Запорізькому напрямку: уражено ключові об'єкти ППО РФ

Національна гвардія у взаємодії з Відділом застосування авіації ОКП Повітряних сил ЗСУ та підрозділом Lasar’s Group провела багатошарову спецоперацію на Запорізькому напрямку

Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, передає RegioNews.

За його словами, на різних етапах операції було уражено низку важливих цілей противника. Зокрема, першим етапом стало знищення російського комплексу радіоелектронної боротьби "Палантин"за допомогою дронів Lasar’s Group.

Далі було завдано ударів по системах протиповітряної оборони російських військ. Під час операції, за участі аеророзвідки 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс", було виявлено позиції російських ЗРК С-300.

Після цього, як повідомив Півненко, українські підрозділи уразили пускову установку комплексу С-300В та багатоканальну станцію наведення ракет.

Окрім цього, було знищено пункт управління російських безпілотників, який, за словами командувача, дозволяв коригувати дії ворожих дронів.

У Нацгвардії зазначають, що в результаті операції було суттєво ускладнено роботу російської системи ППО, яка раніше обмежувала дії української авіації на цьому напрямку.

