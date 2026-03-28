28 березня 2026, 14:50

Армія РФ вдарила по пожежно-рятувальній частині у Запоріжжі

Фото: ДСНС Запоріжжя
Російські загарбники завдали удару по пожежнo-рятувальному підрозділу в Запоріжжі, пошкоджені будівля та автомобілі

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що це сталося вночі 27 березня.

Внаслідок удару пошкоджено будівлю ДСНС: вибито вікна, двері та ворота, уламками пошкоджено службовий автомобіль та три приватні автівки.

На щастя, усі рятувальники встигли перейти в укриття – постраждалих немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили масштабну атаку на Запорізьку область, завдавши загалом 760 ударів по її населених пунктах. Внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення

війна рятувальники ДСНС Запоріжжя атака пошкодження російська армія
